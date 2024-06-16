Семь стран отказались подписать декларацию «мирного саммита»

Участники мирного саммита приняли итоговую декларацию по результатам конференции. Ее не подписали семь стран, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, документ отказались подписать Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР и ОАЭ.

Вместе с тем, главы делегаций Турции, Швейцарии, США, большинства стран ЕС оставили свои подписи под итоговым документом.

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Напомним, что организаторы конференции разослали приглашения главам 160 государств. Его приняли 92 страны, от участия отказались Китай и ряд других стран.