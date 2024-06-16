В Грузии обратились к Путину с просьбой

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» попросила президента России Владимира Путина отменить визовый режим между двумя странами. Члены партии записали видеообращение российскому лидеру, соответствующий ролик публикует Sputnik.

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Кроме того, политики призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания на территории России. Они также предложили облегчить правила трудоустройства для грузин.

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«Эти меры будут способствовать дальнейшему сближению наших стран и быстро создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений», — говорится в обращении.



11 июня стало известно, что партия «Грузинская мечта» начала готовиться к восстановлению дипломатических отношений с Россией спустя 16 лет. По данным телеканала Mtavari, правительства двух стран активно работают над этим вопросом, уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.