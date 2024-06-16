Карлсон назвал вице-президента США слишком глупой

Вице-президент США Камала Харрис слишком глупа, чтобы осознавать свою некомпетентность. Такое мнение выразил в субботу журналист Такер Карлсон.

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"Камалу Харрис не просто назначают на должности, для которых ей не достает квалификации. Ей говорят, что она квалифицирована, и, поскольку она глупа, она верит в это", - сказал он, отвечая на вопросы своих зрителей.



Карлсон добавил, что Демократическая партия уже "избавилась бы" от президента США Джо Байдена, если бы "у них был надежный вице-президент, которого бы не ненавидел народ".

"Мне кажется, Камала уступает в популярности даже Байдену", - отметил журналист.



По мнению Карлсона, самым адекватным выходом из сложившейся ситуации будет победа на выборах в ноябре экс-президента США Дональда Трампа.