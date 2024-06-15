Трамп заявил о хаосе в мире из-за Байдена
Европа находится в состоянии хаоса, мир охвачен огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа.
По его словам, это произошло из-за политики администрации президента США Джо Байдена.
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«При Джо Байдене мир охвачен огнем <...>. Наша граница нарушена. Инфляция бушует. Европа находится в хаосе», — заявил политик, выступая перед сторонниками в штате Флорида.
Экс-президент отметил, что Байден – «худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории», который ведет страну к третьей мировой войне.