Трамп заявил о хаосе в мире из-за Байдена

Европа находится в состоянии хаоса, мир охвачен огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, это произошло из-за политики администрации президента США Джо Байдена.

Трамп заявил о своем праве преследовать Байдена в случае переизбрания

«При Джо Байдене мир охвачен огнем <...>. Наша граница нарушена. Инфляция бушует. Европа находится в хаосе», — заявил политик, выступая перед сторонниками в штате Флорида.



Экс-президент отметил, что Байден – «худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории», который ведет страну к третьей мировой войне.