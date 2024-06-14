Мелони и Макрон поссорились на саммите G7

Италию обвинили в попытке исключить ссылку на "безопасный и легальный аборт" из текста итоговой декларации саммита G7 ("Большой семерки"), что вызвало упрек со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони защищала позицию своего консервативного правительства на запрет абортов и обвинила Макрона в политических играх через несколько дней после того, как он назначил досрочные парламентские выборы во Франции, которые состоятся позднее в этом месяце.

"Нет смысла спорить о вопросах, по которым мы уже какое-то время договорились. Я считаю, что в такие трудные времена совершенно неправильно проводить кампанию, используя такой ценный форум, как G7", - заявила Мелони журналистам. Макрон сказал, что он "сожалеет" о попытке Италии удалить ссылку, заявив итальянскому журналисту в кулуарах саммита, что Франция намерена "защитить силой" право на аборт, сообщает CNN. "Франция разделяет это видение равенства между мужчинами и женщинами. Это видение не разделяется всем политическим спектром. Я сожалею об этом, но уважаю это, потому что это был суверенный выбор вашего народа", - сказал он.



Ссора произошла в то время, когда лидеры G7 работают над окончательной формулировкой своего коммюнике по итогам саммита этого года в Апулии, в котором излагаются ценности и повестка дня блока на предстоящий год. Как отмечают наблюдатели, вскоре после выборов в Европарламент, на которых крайне правые партии добились успехов в нескольких странах, а также в преддверии президентских выборов в США в ноябре, национальные политические вопросы стали вторгаться в повестку саммита в большей степени, чем в предыдущие годы.

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По словам американских чиновников, президент США Джо Байден, который сделал защиту прав на аборт одним из центральных элементов своей заявки на переизбрание, настаивает на сохранении упоминания репродуктивных прав в итоговом коммюнике. В резолюции G7 2023 года, опубликованном после последнего саммита в японской Хиросиме, содержится призыв к "доступу к безопасным и легальным абортам и послеабортному уходу". В коммюнике предыдущих саммитов вообще не использовалось слово "аборт", вместо этого содержался призыв к обеспечению доступа к услугам по сексуальному и репродуктивному здоровью. Высокопоставленный американский чиновник заявил телеканалу, что "язык коммюнике этого года будет соответствовать формулировке", использованной в тексте по Хиросиме, добавив, что Байден и Мелони вряд ли будут обсуждать права на аборт во время своей встречи в пятницу.

В Италии консервативная платформа Мелони помогла привести к власти ее партию "Братья Италии" в 2022 году. С тех пор она в значительной степени придерживается линии "Большой семерки" по геополитическим вопросам, сохраняя поддержку Италии Украиной и одновременно продвигая крайне правую политику внутри страны. Ранее она называла аборт "трагедией", а суррогатное материнство "бесчеловечным", расходясь в этом отношении с другими лидерами стран "Большой семерки".