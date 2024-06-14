Политолог назвал имя возможного преемника Зеленского

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак может претендовать на пост главы государства, так как является одной из ключевых фигур в украинской системе власти. Об этом заявил РИА Новости российский политолог Александр Дудчак.

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Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек в ночь на 21 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».

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При этом политолог Александр Дудчак напомнил, что Андрей Ермак хорошо знаком Западу, является одной из ключевых политических фигур и ранее «претендовал как минимум на пост премьер-министра».

«С учетом того, что даже на Западе теперь сомневаются в легитимности Зеленского, Ермак вполне может представлять для него угрозу», - пояснил эксперт.



По его словам, Зеленский уже не представляет для Запада никакой ценности и на этом фоне Ермак может оказаться одним из главных кандидатов на пост главы государства.