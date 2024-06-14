Лукашенко призвал отдать крестьянам деньги жуликов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал до 1 августа устранить задолженность перед совхозами и колхозами по расчетам за мясо и молоко и призвал для этого забирать деньги у жуликов и отдавать их крестьянам. Его слова передает БелТА.

«Предупреждаю вас: перед крестьянами, колхозами, совхозами не должно быть на 1 августа никакой задолженности ни по молоку, ни по мясу. У жуликов забирайте деньги, которые разворовали, и отдайте крестьянам за поставленную продукцию», — сказал он на совещании с руководством Совета министров.



Кроме того, белорусский лидер призвал уделять большее внимание развитию в стране сети агросервисов. Он отметил, что на базе таких организаций нужно развивать сервисные центры крупных белорусских предприятий.

Ранее Лукашенко провел перестановки в правительстве Белоруссии и назначил двух новых министров. Новым министром информации стал Марат Марков, а пост министра труда и социальной защиты заняла Наталья Павлюченко.