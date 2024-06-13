СМИ: мировое мнение о США «спускается в унитаз»

Новое исследование центра Pew, проведенное в 34 странах, продемонстрировало ухудшение имиджа США за рубежом за последний год. Как пишет Responsible Statecraft, в основном это связано с позицией США по войне в секторе Газа.

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В опросе Pew приняли участие более 40 тысяч человек. Исследование, которое ежегодно проводится на протяжении более чем двух десятилетий, также зафиксировало падение международного доверия к американской демократии. В среднем четверо из десяти респондентов заявили, что демократия в США раньше была хорошим примером для подражания, но больше не является таковой. Эта точка зрения была наиболее выражена в десяти европейских странах.

Респонденты из 24 стран верят, что президент США Джо Байден «правильно поступит» в мировых делах с большей вероятностью, чем его соперник Дональд Трампа. Предпочтение Трампу было отдано лишь в двух странах (Венгрия и Тунис). В то же время уверенность в том, насколько хорошо Байден способен решать международные вопросы, за последний год упала более чем в десяти странах, особенно в ЮАР, Австралии, Британии, Польше, Швеции, Испании, Израиле и Японии.

В целом мнение о США оставалось скорее положительными, чем отрицательным во всех странах: примерно 54 процента респондентов высказали положительное мнение о Штатах. Самые позитивные оценки были даны в Латинской Америке и странах Африки к югу от Сахары. Заметнее всего мнение о США испортилось в Австралии, Израиле, ЮАР и Германии.

На Ближнем Востоке почти 90 процентов респондентов заявили, что они не доверяют президенту США. Его рейтинги также были в основном отрицательными в Латинской Америке, Южной Европе, Австралии, Сингапуре, Малайзии, Франции и Венгрии.

Из пяти конкретных вопросов, по которым респондентов просили оценить деятельность Байдена, самые негативные оценки были связаны с войной в Газе. В среднем 57 процентов опрошенных из 34 стран заявили, что не одобряют политику Байдена по Газе. Политику Байдена по Украине поддержали 39 процентов респондентов.