Китай отреагировал на введение новых санкций против РФ

МИД Китая осудил новые антироссийские санкции США, назвал их незаконными и односторонними.

© EPA/TACC

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Мы призываем США немедленно прекратить чрезмерное введение незаконных односторонних санкций, и вместо этого играть конструктивную роль в прекращении огня и восстановлении мира», — цитирует её РИА Новости.



ЦБ оценил влияние санкций против Мосбиржи

В среду, 12 июня, США в очередной раз обновили список антироссийских санкций. В него вошли «Уралвагонзавод», Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчётный депозитарий, СОГАЗ и другие организации.