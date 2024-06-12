США предупредили о приближении крупной природной катастрофы

Соединённым Штатам угрожает девятибалльное землетрясение и цунами высотой 30 м, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование учёных.

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«Подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение», — говорится в публикации.



Ранее телеканал CNN сообщил, что более 110 млн человек в Соединённых Штатах находятся в зоне риска из-за ухудшения погодных условий, количество погибших от ураганов и торнадо с начала 2024 года достигло 22.