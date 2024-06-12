Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму. Ее текст приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Северокорейский лидер подчеркнул, что народ России уверенно идет вперед по пути построения сильной и процветающей страны, при этом противостоя всем вызовам, санкциям и давлению враждебных сил.

Ким Чен Ын добавил, что тесные товарищеские отношения между двумя странами продолжатся и в будущем.

До этого амбассадоры Putin Team Russia поздравили граждан России с главным государственным праздником — Днем России. К видеопоздравлению присоединились олимпийские чемпионы Александр Легков, Юрий Борзаковский, Софья Великая, Максим Опалев и Никита Крюков.

Они рассказали, что для каждого из них символизирует этот день и какие ключевые слова и смыслы могут описать силу и красоту России.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.