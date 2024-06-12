Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина с Днем России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армянского политика.

По словам Пашиняна, это важный день в новейшей истории России, который символизирует желание россиян открыть новую веху в истории страны. Премьер-министр выразил уверенность в том, что многовековые отношения между Арменией и Россией будут продолжать конструктивно развиваться, способствуя укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества во всех областях, которые представляют взаимный интерес.

Пашинян пожелал Путину здоровья, благополучия и всех благ, а российскому народу – добра и процветания.

В своем поздравлении к Мишустину армянский политик отметил, что взаимовыгодное, многостороннее сотрудничество между правительствами двух государств будет и дальше развиваться в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

«В этот знаменательный для всех россиян день желаю Вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов», – добавил Пашинян.



Ранее с Днем России президента Владимира Путина поздравили главы Азербайджана и Беларуси – Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.