Армения и США объявили о повышении уровня отношений

США и Армения договорились повысить свои отношения до уровня стратегического партнерства. Об этом говорится в совместном заявлении правительств стран по итогам встречи в Ереване главы МИД республики Арарата Мирзояна с помощником американского госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джейсом О’Брайеном, передает «РИА Новости».

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По данным агентства, на встрече США и Армения обсудили прогресс в укреплении «двусторонних отношений и обозначили перспективы углубления связей в предстоящем году». Отмечается, что они будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, который «повысит статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству». Ереван и Вашингтон планирует сделать это в ближайшие месяцы.

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Также в рамках встречи США и Армения положительно оценили сотрудничество, направленное на поддержку реформ и демократического прогресса республики и отметили ее стремление к более тесному контакту с евроатлантическими структурами и Западом. В свою очередь Вашингтон подтвердил «свою поддержку суверенитета, независимости, демократии и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года».