Шольц прокомментировал бойкот речи Зеленского со стороны депутатов Бундестага

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал депутатов от партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) и большинства парламентариев от фракции "Альтернативы для Германии", которые бойкотировали речь президента Украины Владимира Зеленского в Бундестаге.

Как заявил телеканалу ARD представитель кабмина Штеффен Хебештрайт, Шольц счел это неуважением. Канцлера "это смутило, но сюрпризом не стало", отметил он.

Выступление Зеленского в бундестаге бойкотировали депутаты двух партий

Как ранее написала газета Die Welt, BSW полагает, что Зеленский в настоящее время способствует "раскручиванию очень опасной спирали эскалации".

Президент Украины, как подчеркнули в партии, своей политикой "делает ставку, по мнению многих международных наблюдателей, на открытую эскалацию войны и немедленное вступление НАТО в войну".

От "АдГ" во время речи присутствовали четыре депутата.