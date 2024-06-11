Президент Аргентины может поехать на «мирную конференцию» в Швейцарию

Президент Аргентины Хавьер Милей по просьбе Владимира Зеленского решил изменить планы и все же поехать на «мирную конференцию» в Швейцарию, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Украинский лидер, отметили журналисты, обратился к Милею с просьбой присутствовать хотя бы на церемонии открытия конференции.

В состав аргентинской делегации также войдет министр обороны республики Луис Петри.

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По данным агентства, власти Аргентины пока подтвердили только участие главы государства в саммите «Большой семерки» в Италии. Поездка в Швейцарию на официальном уровне не подтверждена.

Напомним, что подготовка к крупному международному саммиту началась зимой 2024 года. Предполагалось, что на него приедут лидеры всех значимых держав с тем, чтобы обсудить «формулу» мира Зеленского.

В результате, по последним данным, участие в мероприятии подтвердили только 90 государств из 160 приглашенных. Лидеры Китая, США, Бразилии, ряда арабских стран отказались на него приехать. Кроме того, «формула» была сокращена с 10 до 3 позиций.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пояснил, что подобные саммиты Европа планирует проводить и в дальнейшем. Он выразил надежду, что на них будут найдены компромиссные решения по украинской проблеме.