В США заявили о панике в Вашингтоне из-за новой угрозы

В Соединенных Штатах растет беспокойство из-за роста влияния БРИКС на международной арене, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский экономист Джеффри Сакс.

По его оценке, у государств, входящих в БРИКС, экономика значительно больше, чем у США и их партнеров.

«В Вашингтоне, конечно, [из-за сложившейся ситуации возникает] своего рода паника до уровня невротического состояния тревоги», — отметил Сакс.



Турция захотела вступить в БРИКС

Экономист пояснил, что в настоящее время Белому дому уже не подносят желаемое «по щелчку пальцев», Соединенные Штаты оказались в изоляции даже по таким вопросам, как Израиль и Палестина.

«Король Бахрейна едет в Москву, он едет в Пекин — вот как выглядит реальная жизнь», — констатировал эксперт.



Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что общий ВВП государств БРИКС превысил суммарный ВВП стран G7.