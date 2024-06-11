Санду лишила госнаград экс-главу Минобороны Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду лишила государственных наград бывшего главу Генштаба армии республики Игоря Горгана из-за связей с российской разведкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

Ранее молдавские СМИ заявили, что Горган связан с разведкой РФ и передавал данные о визитах представителей оборонного ведомства Украины в республику. Служба информации и безопасности страны подтвердила эти данные. Однако в суде вина Горгана не была доказана.

Стоит отметить, что он руководил Генштабом Молдавии в 2013-2015 годов, а также в 2019-2021 годах. При этом на второй срок его утвердила сама Санду, которая тогда занимала пост премьер-министра республики.

«Лишить господина Горгана государственных наград — медаль "За военные заслуги", присвоенной указом президента 14 июля 2006 года, ордена "Верность Родине" III степени, присвоенного указом президента Республики Молдова от 1 сентября 2015 года», — говорится в указе.



Горган сможет обжаловать его в суде в 30-дневный срок с даты сообщения.