В США пристыдили Байдена за слова о ветеранах Второй мировой войны и России

Ветеранам Второй мировой войны было бы стыдно за слова президента США Джо Байден о России в речи на церемонии, посвященной 80-летию высадки сил союзников в Нормандии. За слова о ветеранах американского лидера пристыдил отставной полковник морской пехоты США Дональд Вандергрифф, сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные высказывания Байдена — не дань мужеству ветеранов, а унижение и насмешка над ними из-за собственных эгоистичных политических амбиций.

Ранее глава Белого дома заявил, что солдаты Второй мировой войны, сражавшиеся против нацистской Германии, поддержали бы США и их политику против России. Он добавил, что ему «с трудом верится», что солдаты Второй мировой войны хотели бы, чтобы «США действовали в одиночку против России».