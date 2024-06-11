Шольца раскритиковали за слова об Украине

Канцлера Германии Олафа Шольца раскритиковали за слова о том, что Запад «защитит и восстановит Украину». Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее Шольц опубликовал у себя в социальных сетях фотографию с Владимиром Зеленским, которая была сделана на конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Берлине. В подписи к снимку канцлер заявил, что Запад «защитит и восстановит Украину».

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В комментариях к посту на Шольца обрушились с критикой из-за этого высказывания.

«Да. Точно так же, как вы делаете Германию более сильной, свободной и процветающей. Украинцы, берегитесь!» — написал один из пользователей.



Еще один назвал Шольц и Зеленского «клоунами», а третий заявил, что «его кошельку уже больно».

«Вы защищаете тирана», — уверен пользователь с ником Hanjo Girke.



А suppe 62 спросил у Шольц, почему Украина «важнее Германии».