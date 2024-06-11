В Версальском дворце произошел пожар

В Версальском дворце сработала пожарная сигнализация. В связи с этим посетителей экстренно эвакуировали из исторического комплекса, пишет «КоммерсантЪ». со ссылкой на источники.

По данным газеты, загорелся участок крыши комплекса, на котором велись ремонтные работы.

В пресс-службе пожарной бригады департамента Ивелин пояснили, что к зданию направлены бригады спасателей и пожарные расчеты.

На кадрах роликов, опубликованных французскими СМИ, над дворцом поднимается белый дым. Пользователи в соцсетях также делятся фотографиями с места происшествия.

О причинах произошедшего и пострадавших пока не сообщается.

Напомним, что Версальский дворец является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Франции, ежегодно его посещают миллионы человек.