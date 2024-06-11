На Украине задержали дочь экс-мэра Полтавы из-за связи с Россией

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В Киеве по обвинению в работе на избирательный штаб «Единой России» задержали дочь бывшего мэра Полтавы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины.

В посте не указывается имя задержанной, но, очевидно, речь идет о Наталье Веретенниковой, которая является дочерью экс-мэра Полтавы Александра Мамая, осужденного за коррупцию. СБУ обвиняет ее в работе на «избирательный штаб» партии президента России Владимира Путина и сотрудничестве с РФ во время российских выборов в 2022 и 2023 годах.

«По данным следствия, задержанная владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, которое участвовало в PR-кампании пропутинской партии "Единая Россия". Накануне "единого дня голосования" женщина задействовала сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации. Проживая в Киеве, она дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды», — говорится в тексте.



В СБУ утверждают, что за время сотрудничества с РФ обвиняемая получила более чем 35 миллионов рублей. В отношении нее завели уголовное дело по статье о «коллаборационной деятельности». Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Все имущество задержанной арестовано.