Дуда призвал немедленно начать процедуру приема Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда на брифинге призвал немедленно начать процедуру приема Украины в НАТО. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в Риге прошла встреча «Бухарестской девятки», посвященная подготовке к очередному саммиту НАТО.

Дуда отметил, что Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия поддерживают стремление Украины к членству в Европейском союзе.

Вместе с тем, заметил глава государства, Варшава также «решительно поддерживает вопросы как можно скорейшего начала процесса вступления Украины в НАТО».

Начало процедуры, уточнил Дуда, подразумевает направление Украине официального приглашения в НАТО, что сделает возможным начало длительного процесса ратификации.

По его мнению, такой шаг покажет Киеву, что в Европе слышат и реализуют «стремления украинского народа принадлежать к евроатлантическому союзу».