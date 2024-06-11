В НАТО есть разногласия по оказанию военной помощи Украине, однако они могут быть преодолены по итогам июльского саммита альянса в Вашингтоне. Об заявил генеральный секретарь военного пакта Йенс Столтенберг. Lenta.ru

«Внутри НАТО существуют разные точки зрения на этапе подготовки к принятию важных решений на саммите. Но раньше мы добивались решений, и сейчас я надеюсь, что мы договоримся», — заявил он. RT на русском

«На саммите в США страны НАТО примут важные решения о повышении эффективности нашей обороны и сдерживания и о передаче НАТО функции по координации военных поставок на Украину», — добавил Столтенберг. ТАСС