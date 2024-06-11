В Грузии прокомментировали санкции США

Санкции США в отношении грузинского руководства оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. ТАСС

Выступая на проходящей в Берлине конференции по восстановлению Украины, глава грузинского правительства подчеркнул, что санкции США «несерьезные». «Это первое. Хотя вместе с несерьезностью санкции оскорбительны для нашей страны и нашего народа. Это не соответствует духу партнерства», — отметил он. RT на русском

Кобахидзе выразил уверенность, что в конечном итоге «все будет пересмотрено». Газета.Ru