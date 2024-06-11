Депутаты партий «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) и «Альтернатива для Германии» (АдГ) бойкотировали выступление Владимира Зеленского в бундестаге. Об этом пишет РИА «Новости».

В ССВ пояснили, что украинский лидер «вносит свой вклад в крайне опасную спираль эскалации». Его действия могут привести к тому, что противостояние завершится обменом ядерными ударами, катастрофой для Европы.

В связи с этим, заметили политики, Зеленского нет необходимости «чествовать специальным мероприятием в немецком бундестаге».

В АдГ отметили, что члены партии отказываются слушать оратора в камуфляжном костюме, так как срок его полномочий истек. В настоящее время он занимает кресло как «президент попрошайничества».

Украине, по словам парламентариев, не нужен такой глава государства. Ей требуется президент, который готов и желает вести переговоры.

На прошедших выборах в Европарламент АдГ заняла второе место, набрав 15,9% голосов, а ССВ получил 6,2%.

Напомним, что АдГ и ССВ часто подвергаются критике оппонентов за мнимые связи с Россией. Вместе с тем, по мнению экспертов, ССВ и АдГ не являются пророссийскими организациями, так же как и большинство европейских правых партий.

Их лидеры отстаивают национальные интересы, выступают за ужесточение миграционной политики, снижение поддержки Украины.