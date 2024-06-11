Угрозу, которая якобы исходит от России, видят не все страны — участницы Европейского союза. С таким заявлением выступил на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. RT на русском

«Сейчас все понимают, что Россия — это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — высказался он. Lenta.ru

Также Боррель отметил, что объединение постепенно трансформируется из союза, основанного на интересах общей экономики, в блок на основе интересов в области безопасности. Газета.Ru