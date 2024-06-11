В Финляндии выявили всю "потенциально опасную" недвижимость россиян

Финские власти установили местоположение всех объектов недвижимости, принадлежащих гражданам России и находящихся в непосредственной близости от критически важных объектов инфраструктуры. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

"Мы рассматриваем как потенциальную угрозу безопасности то, что у нас есть владельцы недвижимости из России и других стран, владельцы земли вблизи критически важных объектов инфраструктуры", - сказал Орпо в интервью агентству.



По его утверждению, имущество, принадлежащее иностранцам, якобы "может быть использовано для осуществления диверсионной деятельности, либо в качестве плацдарма для проведения более крупной операции".

Как пишет Bloomberg, Хельсинки разрабатывает проект закона, позволяющего запретить покупку недвижимости гражданам стран, которые якобы нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии.

"Это очень сложный юридический вопрос, поэтому нам необходимо тщательно подумать, как действовать дальше", - отметил Орпо, добавив, что никаких решений на этот счет еще не принято.



В Финляндии уже действует закон, позволяющий государству вмешиваться в сделки купли-продажи недвижимости до их завершения. В конце 2022 года произошел первый подобный случай - Минобороны страны не позволило купить дом престарелых, расположенный рядом с военным объектом. В апреле 2023 года Финляндия вступила в НАТО в ответ на начало Россией специальной военной операции на Украине. 11-12 июня в столице страны городе Хельсинки пройдет первая конференция Североатлантического альянса, на которой обсудят развитие оборонного потенциала и обмен лучшими достижениями.