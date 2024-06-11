Глава МИД Польши обвинил Россию в хранении ядерного оружия на польской границе

Россия якобы может хранить около 100 ядерных боеголовок в Калининградской области, расположенной вблизи границы с Польшей. Такое мнение выразил глава МИД республики Радослав Сикорский.

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"В 200 километрах к северу от Варшавы есть российский анклав – Калининградская область, где сохраняется 100 ядерных боеголовок", — передает слова Сикорского украинские издание "Укринформ".



В связи с этим политик считает, что "нападение России" на Евросоюз не является чем-то невероятным.

После начала СВО на Украине США пригрозили нанести удар по позициям РФ в случае применения ею ядерного оружия, ранее рассказал Сикорский. Он также заявлял, что Россия не готовится к применению ядерных ракет на Украине, отметив, что для этого требуется специальная процедура, передает Life. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Сикорскому рассказать, что ему известно о подрывах "Северных потоков" и роли Вашингтона в этом.