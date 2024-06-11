Шольц сравнил «мирную конференцию» с растением

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сравнил предстоящую «мирную конференцию» в Швейцарии с «растением», которое следует поливать с тем, чтобы расцвел «сад» — переговоры по Украине, на которых будет подписан мир. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в настоящее время в Берлине проходит конференция по восстановлению Украины. На ней присутствует Владимир Зеленский.

«Это — основа для дальнейшего шага. Это растение, которое мы поливаем и надеемся, что как можно больше сторон помогут тому, чтобы оно стало хорошо развивающимся садом», — отметил Шольц.



Канцлер выразил надежду, что в дальнейшем пройдут новые саммиты, конференции, на которых будут приняты компромиссные решения, приближающие к миру, найден путь, который приведет к тому, что Россия сядет за стол переговоров.

Вместе с тем, заметил Шольц, только Киев может решать, когда для этого наступит благоприятное время.