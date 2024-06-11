Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС и на уровне G7 изучают возможность использования не только доходов, но и самих замороженных российских активов для оборонных целей.

«Идёт обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм и иметь сегодня доходы завтрашнего дня», — цитирует его РИА Новости.



Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена передать Киеву €1,5 млрд доходов от замороженных российских активов в июле, при этом 90% этой суммы будет потрачено на вооружение.