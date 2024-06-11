Девушка замгенпрокурора Украины обзавелась особняком за 52 млн гривен

Состоящая в отношениях с замгенпрокурора Украины Дмитрием Вербицким Кристина Ильницкая приобрела элитное имущество за 52 млн гривен (около 114 млн рублей) при весьма скромных доходах. Об этом со ссылкой на расследование проекта «Схемы» пишет RT.

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Выяснилось, что Ильницкая, чей доход «за последнее десятилетие» составил чуть более 360 тыс. гривен (около 790 тыс. рублей) владеет домом площадью 240 кв. м, стоимостью $1,2 млн (около 106 млн рублей), а также Porsche Macan T 2023 года выпуска за $100 тыс. (8 млн рублей).

При этом расследователи считают, что недвижимость она купила по цене в 24 раза ниже рыночной. Сама Кристина Ильницкая объяснила такой дорогой дом и машину «наследством».

А замгенпрокурора Дмитрий Вербицкий заявил, что не считает отношения с Ильницкой «семейными», поэтому в декларации ее недвижимость не указал.

Ранее инспектор Пентагона Роберт Сторч в своем докладе, представленном в Конгрессе США, заявил, что уровень коррупции на Украине немного снизился в последние годы, но все еще остается одним из самых высоких в Европе.

Аудитор Пентагона заметил, что текущий конфликт создал все условия для развития коррупционных схем. Он уточнил, что на Украине практикуются взяточничество, откаты и завышение затрат на закупки.