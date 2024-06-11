Украина рискует провалить сбор денег в Германии

Попытки украинских властей привлечь новое финансирование на конференции в Германии оказались под угрозой из-за политической конкуренции в Киеве. Об этом сообщает Politico.

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За день до начала берлинской конференции, посвященной восстановлению Украины, в отставку внезапно подал глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Он заявил, что украинское правительство подрывает его работу в области укреплений и логистической инфраструктуры. Последней каплей для главы агентства стала отмена его участия в конференции премьером Украины Денисом Шмыгалем, отмечает Politico.

На встрече в Берлине киевские чиновники пытаются убедить иностранных коллег и частных инвесторов профинансировать долгосрочное восстановление Украины и защиту энергетической инфраструктуры страны. Владимир Зеленский ранее заявил, что на Украине уничтожены 80 процентов тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

Месяц назад в результате перестановок в правительстве в отставку ушел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Его до сих пор не заменили. Представитель украинского правительства, знакомый с ситуацией, назвал основной причиной увольнения Кубракова политическую конкуренцию.

Отсутствие на конференции украинских чиновников, отвечающих за инфраструктуру, ставит под сомнение способность Киева преодолевать бюрократические проблемы, заявили опрошенные Politico эксперты. Страны, предоставляющие Украине миллиарды долларов помощи, «справедливо ожидают от украинской власти прозрачности, подотчетности и предсказуемости».

Власти Украины оценивают общую стоимость восстановления страны в 486 миллиардов долларов, которые потребуются в течение десяти лет. Это примерно в 2,8 раза больше объема производства Украины в 2023 году.