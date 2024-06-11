Зеленский оценил разрушения энергетической инфраструктуры Украины

Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены 80 процентов тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на выступление Зеленского в Берлине.

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Зеленский заявил, что в том числе были уничтожены энергообъекты, связывающие украинскую энергосистему с европейской. Он подчеркнул, что Европа должна помочь украинской энергетике, так как без ЕС ее восстановление будет невозможным. По словам Зеленского, восстановленные объекты «станут энергоосновой Украины и Европы в течение следующих десятилетий».

«Мы должны начать энергетическое восстановление. Мы должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить существующую генерацию и максимально восстановить потерянное», - призвал Зеленский.



Он добавил, что говорит не о безвозвратных грантах, а об инвестициях для компаний из ЕС и кредитных программах. Эти вложения, по словам Зеленского, позволят европейцам получить большой рынок для своего энергооборудования и создадут десятки тысяч рабочих мест.

На Украине убытки и потери энергетического сектора оценивают более чем в 56,2 миллиарда долларов. Восстановление разрушенной инфраструктуры по принципу «сделать лучше, чем было» потребует 50,5 миллиарда долларов, считают украинские экономисты.

Ранее Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за необходимости обеспечить потребление внутри страны, а затем начала поставки электричества из-за рубежа. Украинских потребителей призвали беречь электричество по вечерам - с 19:00 до 22:00 - и по возможности перенести потребление на утро, день или ночь.