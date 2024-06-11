Обзор иноСМИ: пугающая США российская подлодка и «унижение» Шольца

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Bloomberg: ЕС хочет сохранить украинский транзит российского газа

Европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поставок газа через трубопровод, идущий из России через Украину, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что в ЕС стремятся избежать дальнейшего ущерба энергопоставкам в Европу.

Евросоюз пытался отказаться от российского газа, но несколько восточноевропейских государств продолжают получать его по трубопроводу, который пересекает Украину. Срок действия соглашения о транзите истекает в конце 2024 года. Большинство наблюдателей за рынком ожидали, что поставки по этому маршруту прекратятся на фоне эскалации конфликта России и Украины. Однако власти ЕС уже начали переговоры с украинскими чиновниками, чтобы продлить поставки. Один из возможных вариантов - закупка газа европейскими компаниями в Азербайджане и его перекачка по российским трубопроводам. Такая договоренность позволила бы ЕС избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа, отмечает Bloomberg. По данным агентства, Украина с большой вероятностью согласится на это ради доходов от транзита.

NYP: Байден отдал сына под суд, чтобы «скрыть правду о грязных делах»

В 2023 году сыну президента США Джо Байдена Хантеру предъявили обвинение в незаконном приобретении и владении оружием в период, когда он употреблял наркотики. Автор New York Post Бенджамин Вайнгартен считает, что это дело стоит рассматривать не как попытку «привлечь блудного сына президента к ответственности», а как политический маневр, в первую очередь направленный на защиту отца обвиняемого.

По версии Вайнгартена, дело отвлекает внимание общественности от гораздо более масштабных преступлений - эти обвинения в адрес Байдена-младшего кажутся ничтожными «по сравнению с продажей страны, не говоря уже о рычагах, которые могли получить враги США благодаря сомнительным делам Хантера». Защита Байдена-младшего «глубоко погружается в трагедии, постигшие королевскую семью, и в мучительную борьбу Хантера с алкоголем и наркотиками, которой многие присяжные, вероятно, сочувствуют, исходя из их собственного опыта». Дружественные Байдену СМИ сообщили, что президент обеспокоен этим делом. Вайнгартен заявил, что в то же время прокуроры не хотят расследовать истории, «связанные с семейным бизнесом Байденов по торговле международным влиянием».

Politico: выборы в Европарламент унизили Шольца

На прошедших выборах в Европарламент правящей коалиции Германии был нанесен сокрушительный удар: социал-демократы канцлера Олафа Шольца продемонстрировали свой худший результат за более чем столетие. Как пишет Politico, огромные потери левой коалиции - поддержка зеленых немцами упала почти вдвое - вероятно, снова вызовут вопросы по поводу стабильности правительства.

Хотя очередные выборы в Германии состоятся не раньше осени 2025 года, постоянные распри внутри альянса по всем вопросам - от украинского кризиса до бюджета - породили слухи, что правительство может рухнуть задолго до этого. Правоцентристские христианские демократы одержали уверенную победу на выборах в Европарламент, набрав 30,2 процента голосов. Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) также показала хорошие результаты, заняв второе место с 16-ю процентами, что на пять процентных пунктов больше, чем на выборах в ЕС в 2019 году. Социал-демократы Шольца набрали менее 14 процентов. Это стало «особым унижением» для Шольца, который, несмотря на «мрачные» рейтинги, настоял на том, что именно он должен быть лицом предвыборной кампании.

В США рассказали о мощной российской подлодке «у берегов Флориды»

Российская подлодка класса «Ясень-М» отправилась на Кубу с официальным визитом, что отражает рост интереса Москвы к военным операциям в Латинской Америке, пишет Military Watch Magazine. Этот визит широко интерпретируется как один из многочисленных ответов Кремля на усиление военной поддержки Украины со стороны США, отмечает издание.

Military Watch подчеркивает, что ВМС США готовятся внимательно следить за российской субмариной на Кубе. Подводный флот РФ продолжает получать значительные инвестиции, а новые поколения атомных баллистических ракет и ударных подлодок по-прежнему конкурентоспособны. «Ясень-М», самая мощная ударная подлодка России, является отражением этого, отмечает издание. Эти субмарины способны нести все существующие классы российских крылатых ракет и имеют вертикальные пусковые установки на 32 ракеты. Именно подлодки «Ясень-М» должны получить первую в мире гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон». Ракеты с дальностью полета в тысячу километров и скоростью девять Махов считаются чрезвычайно сложными для перехвата.

«Армия Польши слабеет с каждым днем»

Согласно польской военной доктрине, перед вооруженными силами страны стоят три основные задачи: национальная оборона, противодействие агрессии в рамках союзнических обязательств и поддержание международной безопасности. Для эффективного решения этих задач необходимо иметь правильно оснащенную, обученную и полностью укомплектованную армию, но по всем этим направлениям у Войска Польского серьезные проблемы, пишет Яцек Тохман в своей статье для Niezależny Dziennik Polityczny.

Уволенный бригадный генерал Мирослав Брысь, ранее руководивший главным военным рекрутационным центром Польши, сообщил журналистам об отставке глав восьми территориальных рекрутационных центров. Тохман отметил, что эти центры несут ответственность не только за набор в армию, но и за подготовку резервистов, поэтому без их руководителей проблемы в войсках могут усугубиться. Также автор статьи заявил, что процесс вооружения и модернизации польской армии носит формальный характер: у Варшавы есть огромное количество давно подписанных, но до сих пор не реализованных контрактов на закупку нового вооружения и военной техники.