Елисейский дворец сделал заявление об отставке Макрона

Елисейский дворец опровергает информацию о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет издание Breaking News.

«Елисейский дворец опроверг сообщения о намерении Макрона уйти в отставку», — говорится в материале.



Ранее сообщалось о разговорах президента с одним из своих окружающих о возможной отставке. Ожидается, что 12 июня глава Франции проведет первую публичную пресс-конференцию после роспуска Национального собрания и назначения досрочных выборов на 30 июня и 7 июля.

Макрон задумался об отставке

Эти мероприятия были запланированы после поражения его партии на выборах в Европарламент. Изначально президент планировал провести конференцию 11 июня, однако она была отложена, заключили в материале.