Финляндия испугалась появления нового маршрута мигрантов через РФ

Власти Финляндии обеспокоены риском появления нового маршрута у мигрантов, которые стремятся попасть через Россию в Европу. Как сообщает Reuters, сейчас на границе с РФ размещают больше пограничных патрулей и начинают строить заборы.

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Ожидается, что до летних каникул парламент одобрит новые законы, которые ужесточат контроль за границей и усилят меры безопасности. Критики заявляют, что предлагаемые законопроекты нарушают обязательства Финляндии в области прав человека.

Вместе с тем министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен считает, что депутатам стоит принять законы для усиления безопасности российско-финской границы. В комментарии для агентства она заявила, что Хельсинки не может допустить «открытия нового маршрута для мигрантов в Европу».

На данный момент финские пограничники усиливают патрулирование границы с Россией, огораживают отдельные участки, а используют беспилотники для наблюдения. В публикации отмечается, что за прошлый год правоохранители задержали более 1300 мигрантов из Сирии и Сомали, которые пытались перебраться в страну через границу с РФ.