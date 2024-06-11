Разрешение США наносить удары по российской территории ошибочно и в итоге может привести к третьей мировой войне. Такими опасениями в интервью с Мунэо Судзуки.

«Я считаю это решение США ошибкой. Это только продлит войну, оно содержит в себе опасность привести к третьей мировой войне», — посетовал он.



По словам японского политика, если посмотреть, что лежит в основе решения президента РФ Владимира Путина о начале СВО, то к ней подтолкнул глава США Джо Байден. Как отметил Судзуки, «такая англосаксонская внешняя политика подталкивания недопустима.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

В тяжелые времена самое важное — соседи. С Россией, Китаем, Южной Кореей, Северной Кореей японским властям надо найти компромисс, призвал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

Китайская газета Global Times ранее написала, что Москва ответит на возможные попытки Вооруженных сил Украины. Как отмечается, Украина попытается продемонстрировать западным государствам свою преданность в преддверии конференции в Швейцарии.