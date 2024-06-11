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NHK: в заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск России

Совместное заявление по итогам украинского саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Это связано с позицией некоторых азиатских и ближневосточных стран, которые придают большое значение отношениям с Москвой. В заявлении будет три пункта из 10 положений плана Владимира Зеленского.

Будут отражены лишь вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций и продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение детей, обвинения в похищении которых российская сторона неоднократно отвергала.

СМИ: пограничники в США приступят к немедленной депортации мигрантов из России

Пограничники в американском штате Калифорния получили распоряжение немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России после их задержания, сообщает ТАСС со ссылкой на New York Post.

Кроме того, аналогичная мера будет применяться к совершеннолетним мигрантам из Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. При этом мигрантов из более 100 других стран «восточного полушария» после задержания будут отпускать, назначив дату судебного разбирательства по их делу.

Ранее президент США Джо Байден запретил предоставлять убежище иммигрантам, нелегально пересекающим южную границу Соединенных Штатов. Мера носит временный характер.

Блинкен обсудил с главой Минобороны Израиля план прекращения огня в секторе Газа

Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, сообщает ТАСС.

Стороны обсудили план прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников. Американский дипломат высоко оценил приверженность Израиля заключению сделки.

Госсекретарь подтвердил, что ответственность за ее принятие лежит на палестинском радикальном движении ХАМАС.

CBS: США направили ВМС для слежки за направляющимися в порт Гаваны кораблями России

Американские власти направили военно-морские силы для слежки за группой российских кораблей, направляющейся в порт Гаваны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Как заявили американские чиновники, Вашингтон не видит угрозы в предстоящем визите российских кораблей в кубинский порт, однако «американские корабли были направлены для слежки за русскими».

Группа кораблей ВМФ РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня.

Минобороны России сообщило об уничтожении бойцами "Севера" позиции ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные позиции и живую силу противника в Харьковской области, сообщает ТАСС.

Потери Вооруженных сил Украины составили до 15 военных. Военнослужащие России активно применяют беспилотники для поражения блиндажей, живой силы и различной военной техники ВСУ.

Сборка FPV-дронов ведется в специальной мастерской. Каждый снаряжается боеприпасом и отправляется в сторону противника.