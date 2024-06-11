В США восстановили проходимость канала после обрушения моста

Военные инженеры и спасатели полностью восстановили проходимость канала для коммерческого судоходства в порту Балтимора в Соединенных Штатах Америки, где в марте рухнул мост. Об этом сообщили в пресс-службе американской армии.

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Специалисты восстановили проходимость канала до 214 метров в ширину и 15 метров в глубину. Силы объединенного командования проверили и подтвердили безопасность судоходства. На нее уже не влияют оставшиеся стальные обломки рухнувшего в марте моста, которые продолжат устранять.

— Объединенное командование для реагирования на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки, Инженерный корпус армии США и руководитель службы спасения и дайвинга ВМС сегодня восстановили федеральный канал Форт-Мак-Генри для коммерческого морского транзита в порт Балтимор, — цитирует сообщение американских военных РИА Новости.



26 марта мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в американском Балтиморе после того, как в него врезался контейнеровоз. Судно загорелось и затонуло. К месту происшествия направили аварийно-спасательные службы, в том числе береговую охрану и пожарных. Этот контейнеровоз управлялся местными моряками, а не собственным экипажем.

Еще одно судно врезалось в мост в американском штате Оклахома 30 марта, остановив движение по шоссе.