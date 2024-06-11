СМИ: в заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск РФ

В совместном заявлении по итогам саммита в Бюргенштоке (Швейцария) не будет содержаться требования к Москве о выводе российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Это связано с тем, что некоторые страны из Азии и с Ближнего Востока придают большое значение отношениям с РФ. В заявлении будет три пункта из 10 положений плана Владимира Зеленского. Как ожидается, в итоговом заявлении будут отражены лишь вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций и продовольственной безопасности, освобождение пленных, а также возвращение детей, обвинения в похищении которых российская сторона неоднократно отвергала.

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В проекте заявления отмечается, что для достижения мира необходимо участие всех сторон. В документе подчеркивается важность участия России в дискуссиях по этому поводу.

Для Зеленского приоритетом стало достижение согласия со всеми участниками встречи в Швейцарии и выработка совместного заявления. Всего на встрече ожидаются представители 90 стран и международных организаций.

Конференция по Украине состоится 15-16 июня. МИД Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС. Власти Швейцарии заявили, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.