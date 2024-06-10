Генсек ООН Антониу Гутерриш не приедет на конференцию по Украине в Швейцарии, организацию представят другие представители организации. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».

«Как я уже говорил на прошлой неделе, генеральный секретарь не будет присутствовать, но мы будем представлены на высоком уровне», — ответил он на соответствующий вопрос.



Напомним, что саммит по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На нем будет обсуждаться «формула мира» Владимира Зеленского. Основными темами съезда станут три ее пункта: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ. Зеленский пообещал передать России наработки после саммита. Москву на него не приглашали. Также в конференции не примут участия Бразилия и ЮАР. На данный момент известно об около 80 странах-участниках.