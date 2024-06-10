Правящие партии в ФРГ - социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы - показали плохой результат на выборах, должны теперь продолжать делать свою работу, чтобы улучшить позиции к выборам в Бундестаг. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине на пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем.

"Результат был плохим для всех правящих партий, - сказал он. - Нужно делать свою работу, чтобы наша страна была современной и шла вперед, чтобы наша поддержка становилась все более прочной". Канцлер не стал отрицать, что поддержка правых партий в Европе "должна беспокоить" сторонников демократии. Нынешняя ситуация "не должна стать обыденностью", добавил Шольц.



Канцлера также спросили, в какой степени он несет личную ответственность за плохие результаты и что он ответил бы тем, кто теперь в качестве реакции требует досрочных выборов в Бундестаг. Этот вопрос Шольц оставил без ответа. При этом кабмин ФРГ ранее сообщал, что никакой речи об этом не идет.

В выборах в Европарламент на территории Германии приняли участие около 1,4 тыс. кандидатов от 35 партий и политических объединений. По предварительным данным, явка составила около 65% (61,4% на предыдущих выборах в 2019 году). На первом месте консервативный блок ХДС/ХСС с 30%, далее следует АдГ (15,9%, плюс 4,9 п.п. в сравнении с 2019 годом) и лишь на третьей позиции оказалась Социал-демократическая партия Германии, которую представляет Шольц (13,9%, минус 1,9 п.п.). Особенно значительные потери понесли выступающие за поставки оружия Киеву "зеленые" (11,9%, минус 8,6 п.п.). Свободные демократы набрали 5,2% голосов (минус 0,2 п.п.).

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Партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" набрала 6,2%. Политическая сила была основана лишь в 2024 году, выступает против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву.