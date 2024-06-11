Консенсус Китая и Бразилии по Украине одобряет все больше стран

Консенсус КНР и Бразилии по урегулированию украинского конфликта одобряет все большее количество стран. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой, которая состоялась в период проведения совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.

"Недавно Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление, в котором представлен их консенсус из шести пунктов по политическому урегулированию украинского вопроса. Все больше стран понимают и одобряют его", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.



Как он уточнил, КНР и Бразилия - крупные развивающиеся страны, позиции которых по злободневным международным проблемам должны быть "справедливы, уравновешены и конструктивны". Глава МИД Китая отметил, что Пекин готов продвигать сотрудничество с бразильской стороной в группе БРИКС, взаимодействие на площадке которой с текущего года осуществляется в расширенном составе.

По словам Ван И, необходимо стремиться, чтобы роль механизма БРИКС в глобальном управлении становилась все более значительной.

В мае по итогам переговоров Ван И со специальным помощником бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. Китай и Бразилия также предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов".