В Италии призвали страны Европы объединиться в обороне

Европа может быть «раздавлена» США, Россией и Китаем, если не объединится в сфере обороны и не укрепит военную промышленность совместными сделками. Такое заявление сделал гендиректор итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Роберто Чинголани, передает Bloomberg.

Он выразил уверенность, что, если Европа не начнет «мыслить как единый континент, то в конечном итоге окажется раздавленной Китаем, Россией и США».

«Соединенные Штаты являются нашим союзником, но у них есть глобальный масштаб инвестиций, с каким не могут сравниться 27 европейских стран, если они разобщены. Если Европа не соберется вместе в оборонной сфере, она не сможет гарантировать безопасность», — сказал Чинголани.



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По его словам, даже Италия, Германия, Франция и Великобритания «не могут противостоять глобальным угрозам в одиночку». На этом фоне Чинголани подчеркнул важность соглашений в сфере европейской оборонной промышленности.