Западу стоит серьезнее отнестись к словам президента России Владимира Путина о недопустимости ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием НАТО. Об этом заявил чешский политолог Петр Друлак в разговоре с газетой Parlamentní listy.

© Airman 1st Class Nathan Clark / U.S. Air Force

«Эти комплексы обслуживаются западными военными, что полностью меняет ситуацию. В таком случае можно считать это ударом той или иной страны НАТО по России. В соответствии с этим Россия будет и отвечать. Владимир Путин четко это сказал», — рассказал аналитик.



Друлак подчеркнул, что подобная эскалация ситуации со стороны Североатлантического альянса может привести к ракетной войне с Россией. По его словам, это не является тем, чего хотят жители стран Запада.

9 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже использовали американское вооружение для нанесения ударов по «старой» российской территории. По его словам, отвечать отказом на запрос Киева расширить применение американского вооружения не имело смысла. Поэтому просьба Украины была удовлетворена.