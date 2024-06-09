Лидер одержавшего верх на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией ("Бхаратия джаната парти") Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии. Церемонию присяги транслировали индийские телеканалы в прямом эфире.

К присяге Моди привела президент Индии Драупади Мурму. Моди стал вторым в стране политиком, который третий раз подряд занял пост главы правительства республики. До него это сделал первый премьер независимой Индии Джавахарлал Неру.