В Венгрии прошел митинг сторонников бывшего союзника премьера страны симпатизирующего России Виктора Орбана Петера Мадьяра, ныне выступающего против его правления. Тысячи людей вышли на митинг в Будапеште, пишет The Guardian.

Мы победили апатию. Мы строим страну, в которой нет ни правых, ни левых — только венгры, — заявил Мадьяр.



В конце марта в Будапеште также прошла акция протеста. Участники демонстрации вышли на улицы венгерской столицы с требованием убрать Орбана с поста премьера республики. Демонстранты в количестве нескольких тысяч человек проследовали от здания Генпрокуратуры до парламента и организовали митинг на площади Лайоша Кошута.

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Тогда инициатором акции также стал Мадьяр. Он публично обвинил власти в системной коррупции. Юрист представил запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, недавно оставившей пост министра юстиции наряду с президентом страны Каталин Новак на фоне скандала с помилованием человека, причастного к преступлению на почве педофилии.

На записи слышно, как Варга рассказывает о попытке уничтожения части улик по так называемому делу Волнера — Шадля, ответственным называется глава кабинета премьера Антал Роган. Главным фигурантом этого расследования является экс-госсекретарь Минюста Пал Волнер — в 2022 году ему предъявили обвинение в получении взяток от бывшего главы службы судебных приставов Дьердя Шадля.