Орбан назвал условие для мира на Украине

Победа миролюбивых сил на выборах в Соединенных Штатов и в Европе позволит рассчитывать на урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил на брифинге премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава правительства пояснил, что установления мира на Украине можно достичь «в два шага».

Первый из них — выборы в Европарламент, которые проходят во всех странах ЕС с 6 по 9 мая, отметил Орбан. Второй шаг — президентские выборы в США.

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По его словам, в том случае, если и в Соединенных Штатах, и в Европе «победа будет за миролюбивыми людьми», то на Украине может установиться мир.

Напомним, что, Орбан последовательно выступает за мирное решение украинского вопроса. С ним солидарны также президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и ряд других глав государств и правительств.