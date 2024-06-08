Иран готов содействовать урегулированию между Турцией и Сирией

Тегеран готов содействовать урегулированию отношений между Турцией и Сирией. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в эфире телеканала CNN T rk.

"Сирийская сторона несколько раз принимала участие во встречах в астанинском процессе с участием Ирана, Турции и России. Это свидетельствует о воле сторон к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству между Сирией и Турцией. Мы приветствуем любую инициативу по инициированию взаимодействия и политического диалога между Сирией и Турцией и готовы мобилизовать все наши средства для его налаживания", - сказал он.



Глава МИД Турции Хакан Фидан говорил ранее о готовности Анкары продолжить процесс нормализации отношений с Сирией, отмечая, что он должен сопровождаться ликвидацией присутствия на севере арабской страны Рабочей партии Курдистана (запрещена и считается террористической в Турции).

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в свою очередь сообщал, что процесс нормализации отношений между Сирией и Турцией пробуксовывает с осени прошлого года. Обусловлено это, по его мнению, тем, что в Дамаске считают необходимым получить заверения от Анкары в том, что турецкий воинский контингент, который находится на севере Сирии, будет выведен из этого региона.