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СМИ: у напавшего на премьера Дании мужчины не было политических мотивов

Полиция задержала 39-летнего мужчину, напавшего на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Стало известно, на каком языке говорил напавший на премьера Дании
© globallookpress.com

Метте Фредериксен получила легкую травму мягких тканей шеи в результате нападения на площади Кюльторве в Старом городе датской столицы в пятницу вечером, 7 июня.

Журналисты отметили, что в момент нападения хулиган «был совершенно пьян». Полиция задержала преступника по горячим следам.

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В суде мужчина говорил по-польски, ему предоставили переводчика. Следователи обвинили его в нарушении уголовного закона о насилии или угрозе применения насилия в отношении официального лица.

Защита заявила, что в действиях подозреваемого отсутствовали политические мотивы.

По данным агентства, Фредериксен после инцидента отменила несколько запланированных мероприятий.

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